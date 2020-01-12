Osmaniyespor FK - Yozgatspor 1959 FK maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 18'inci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Yozgatspor 1959 FK ile 0-0 berabere kaldı. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçı, Sercan Murat Gündüzler, İlke Akman ve Alp Osman Karaosmanoğlu hakem üçlüsü yönetti. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk devresi golsüz bir şekilde tamamlandı.

2'nci yarıda ise Yozgatsporlu Mustafa Serkan Demirer, 65'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İki takım da yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler(xx), İlke Akman (xx), Alp Osman Karaosmanoğlu (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Furkan Işıkdemir (xx) (Dk.68 Soner Birinci), Ahmet Baykal (xx), Ekrem Sütçü (xx), Hamit Bayraktar (xx), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Tevfik Şanver (xx) (Dk.32 Kerim Bölük), Mustafa Öztürk (xx), Onur Kızıltaş (xx), Hasan Aktürk (xx) (Dk.46 Samet Dağlı)

YOZGATSPOR 1959 FK: Göksal Özkara (xxx), Osman Keçelioğlu (xx), Abdulsamet Kırım (xx), Oğuzhan Kırım (xx), Mustafa Serkan Demirel (xx), Beytullah Ersoy (xx), Tuncay Kılıç (xx) (Dk.65 Can Demir), Hamdi Tayfun Yılmaz (xx) (Dk.84 Aytaç Deniz), Tamer Arıcı (xx), Ali Kaan Şahanbaz (xx) (Dk.56 Uğur Erdoğan), Osman Paşa Zorlu (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Mustafa Serkan Demirel (Yozgatspor 1959 FK)

SARI KARTLAR: Dk.3 Tamer Arıcı, Dk.26-Dk.65 Mustafa Serkan Demirer, Dk.74 Osman Keçelioğlu (Yozgatspor FK), Dk.35 Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK)