Osman Zeki Korkmaz tarih yazdı

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Barndırma'ya üstünlük kurarak, Ankaragücü ve Ümraniye'nin ardından Süper Lig 'e çıkan son takım olan İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, profesyonel futbolculuk geçmişi olmayan bir isim. 8 farklı teknik adama yardımcı hocalık yapan Osman Zeki Korkmaz, 3. haftadaki Altınordu maçından önce Sarı-Siyahlılar'ın teknik direktörü olmuştu.

4 yıl önce Ankaragücü'yle Süper Lig’e çıktı

2017-2018 sezonunda Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 40 yaşındaki Korkmaz, bu kez 1. isim olarak büyük başarıya imza attı. Korkmaz 12 yıllık antrenörlük hayatında ilk teknik direktörlük sınavında elde ettiği başarıyla İstanbulspor'un 17 yıllık Süper Lig özlemine son vererek tarihe geçmeyi başardı.

Kaptan Süper Lig'e taşıdı

Başakşehir adını alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da futbola başlayan İbrahim Yılmaz, 2016-2017 sezonunda 3. Lig takımı Darıca'dan İstanbulspor'a transfer olmuştu. 6 yıldır Sarı-Siyahlı formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu, 16 golle krallık yarışında sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı-Siyahlılar'ın gol ayağı dün gece attığı 2 golle takımına Süper Lig kapılarını açtı.