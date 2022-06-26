Ünlü oyuncu Osman Wöber'den acı haber geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakterine hayat veren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Osman Wöber, kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu ve "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm.Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Bu üzücü gelişmenin ardından birçok film ve dizide rol alan oyuncu hayranlarını yasa boğarken ''Osman Wöber kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Osman Wöber hangi dizi ve filmlerde oynadı? '' sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

Osman Wöber kimdir? Osman Wöber hangi dizi ve filmlerde oynadı?

27 Şubat 1960 yılında Ankara'da dünyaya gelen Osman Wöber, bir döneme damga vuran dizi olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı. Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.

Osman Wöber kaç yaşında ve neden vefat etti?

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalara kazınan, 'Deve Tuncay' olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Osman Wöber, 26 Haziran 2022'de 62 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Osman Wöber hangi dizi ve filmlerde oynadı?

OYUNCULUK EĞİTİMİ

1986 - Msü Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü

DİZİ DENEYİMLERİ

2018 - Ağlama Anne (Nevzat)

2017 - İsimsizler

2017 - Seni Kimler Aldı (Metin)

2016 - Aile İşi (Sami)

2013 - Osmanlı Tokadı (İskender)

2011 - Hayat Devam Ediyor

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı)

2003 - Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı)

1994 - İnce İnce Yasemince (Başkomiser)

1987 - Ateşten Günler

1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan)

SİNEMA DENEYİMLERİ

2017 - Öteki Taraf (Patron)

2009 - 4 Çehar

2005 - Organize İşler (Komiser)

1998 - Cumhuriyet

1994 - Sekizinci Saat (Sinan)