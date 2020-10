Osman Özdemir: Manisa FK maçında iyi bir skor istiyoruz

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Osman Özdemir, 10 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda karşılaşacakları Manisa Futbol Kulübü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antrenman sonrası açıklama yapan teknik direktör Özdemir, “Hiçbir maçın kolay olmadığını hem ifade ediyorum. Her maç zor bizim için. Tabii ki Manisa’nın 3 haftada almış olduğu neticelerde ortada. Ama ne olursa olsun biz her maça aynı düşünceyle çıktığımızı biliyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Yine buraya kazanmak için gideceğiz. Ama zor bir sürecin içerisine girdik. Geçen hafta Sarıyer maçı itibarıyla bundan sonra oynayacağımız 3 maçta gerçekten grubun en iddialı takımları ile oynayacağız ama problem yok. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz çaba göstereceğiz. Oyuncularında bu gayreti göstereceğinden hiç şüphem yok. Orada da iyi bir futbol oynayıp, iyi bir netice almak istiyoruz. Bu arada Kulüp Müdürümüz Yavuz Memiş’in kayın validesinin hayatını kaybetmesi bizleri oldukça üzdü. İnşallah bu son olur. Kulüp müdürümüze ve ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

DHA