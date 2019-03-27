Örnek adam Ryan Donk

Galatasaray’da Ryan Donk’un başarısı ve istikrarı, Belçika’da da dikkat çekti. Daha önce 2009-2013 yılları arasında Club Brugge forması giyen Donk’un son durumu, Voetbalbelgie adlı internet sitesinde ele alındı.

Tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılılarda çok sıkıntılı süreçler yaşadığı ama şu anda vazgeçilmezler arasına girdiği aktarıldı. 2016’da imza attığı Galatasaray’da 2.5 milyon euroya yakın yıllık maaşla başladığı aktarılan Donk’un, 1 yıl dolmadan İspanya’ya Real Betis’e kiralandığı, istenmeyen adam olarak görülüp dönüşünde ise kadro dışı kaldığı ve zor günler geçirdiği anımsatıldı. Hatta 300 ile 400 bin euro arasında çok az bir rakama satışına bile izin çıktığı vurgulandı.

Donk için kırılma anının Galatasaray’da Fatih Terim’in göreve gelmesinin olduğu belirtildi. Sarı-kırmzılı oyuncunun önce kadroya döndüğü daha sonra aldığı süre miktarının arttığı, şimdi de kadroda kalması için uğraşıldığı vurgulandı. Terim ile yeniden doğduğu kaydedilen Hollandalı oyuncunun, yılmadan çalıştığına da dikkat çekildi.

(Milliyet)