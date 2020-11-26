Orhun Ene: İki maçımız da çok kritik

Milli Takım’ın başına, pazartesi günü attığı imzayla resmen geçen coach Orhun Ene, "Biz kaliteli oyunculardan ve fark yaratabilecek gençlerden oluşan bir takımız. Bu dönemde mental hazırlık, teknik anlamdaki hazırlıktan daha önemli. İki maçımız da çok kritik. Maça çıkan her oyuncumuz kazanmayı en çok isteyen isimler olmalı. Maç içinde ortaya koyacağımız enerji ile de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz için Milli Takım’ın parçası olmak çok değerli ancak burada ister istemez en önemli öncelik kazanmak" diye konuştu.