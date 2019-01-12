Orhun Ene: 'Bu maçı sahamızda kazandığımız için mutluyum'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 15. hafta maçında sahasında Beşiktaş Sompo Japan’ı 89-79 mağlup eden TOFAŞ’ın başantrenörü Orhun Ene, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir takımı yendiklerini vurguladı.

Beşiktaş Sompo Japan’ın kadro ve organizasyon olarak iyi bir takım olduğunu belirten Ene, zorlu bir maçı geride bıraktıklarına dikkati çekti.

Ene, geçen sezonki performanslarından dolayı bu tür maçlarda kendilerinin favori gösterildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Lig artık çok farklı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in dışındaki takımların potansiyeli çok iyi. Organizasyonları da iyi. Onun için bundan sonraki süreçte zorlu maçlar bekliyor bizi. Bu maçı sahamızda kazandığımız için mutluyum. Maçı daha iyi de bitirebilirdik. Böyle bir ikinci periyot oynadıktan sonra üçüncü periyoda bu kadar kötü başlamamalıydık. Yumuşak ve sorumsuz enerji bence Beşiktaş’ı tekrar oyunda tuttu. Bunu oyuncularımızla konuştuk. Daha iyi savunma yapmak için takımca gayret ediyoruz. Aldığımız galibiyet bizim için önemli ama bundan sonra daha iyi olmadığımız sürece bir önemi yok. Bugün, ortaya koyduğumuz oyunun süresini daha da arttırmak için bir hedefin açığa çıktığı maç oldu."