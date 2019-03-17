Orhan Kaynak: Mutlaka kazanmamız gerekiyordu

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Balıkesir Baltok karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Her iki takımın da 35’erli puanda olduğuna bakarsak mutlaka kazanmamız ve en azından yerimizi korumamız gerekiyordu. İçeride oynadığımız en son İstanbulspor galibiyetinden sonra geçen hafta Giresun’da 10 kişi kaldık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bugün de öyle. İlk yarıda özellikle istediğimiz oyunu oynayamadık. Büyük sıkıntılarına rağmen Giray hocayı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. İlk yarı özellikle bizden çok daha iyi oynadılar ama ikinci yarıda çok istekli olan, oyuncu değişiklikleriyle çift forvetten orta sahayı biraz daha kalabalıklaştırıp istediğimiz oyuna yakın, iyi mücadele eden bir Boluspor vardı. Bundan sonraki maçlarımızda da inşallah böyle istekli oluruz. Çünkü bulunduğumuz konumu koruyup, oyuncuların istekli olması bizi mutlu etti. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.