Orhan Kaynak: Ben her maçta deplasmanı yaşıyorum

Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, 3-0’lık Denizlispor maçı yenilgisi sonrası yaptığı değerlendirmede hakemlere yüklenerek, “2. yarıda hakemin anlamsız bir şekilde verdiği ve vermediği kararlar ile maçın gidişatı bir anda değişti. Zaten ben içeride dışarıda ben her maçta deplasmanı yaşıyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Elazığspor ikinci yarıda yediği 3 golle sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaynak, hakemleri eleştirdi. Kaynak şunları söyledi:

“Bugün maça başlarken mutlaka puan alacağız diye geldik buraya, mutlaka alacaktık, alabilecek kapasitemiz ve güvenimiz vardı. İlk yarıda da istediğimiz taktik anlayışıyla iki tane çok net pozisyonlar yakaladık. Bizim sorunumuz zaten gol atmakta. Pozisyonlara girmekte zorlanıyoruz, girdiğimiz pozisyonları mutlaka atmamız lazımdı. İkinci yarı anlamsız bir şekilde hakemin verdiği, vermediği kararlarla maçın gidişatı bir anda değişti. Keşke 11-11 devam etseydi oyun, bir sıkıntı yaşamayacaktık. Biz buradan puan alacağımızı düşünüyorduk, verdiği vermediği faul ile hem oyuncular gerildi, sarı kart gördü, arkasından kırmızı kart gördü. Biz sahayı 11 kişi bitirmek zorundayız. Çünkü oyuncu sayımız çok düşük zaten, bunun için çoğu maçlarda ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bugün iki gün önce değişti hakem, niye değişti? Sakatlık var dendi, Özgüç hoca geldi. Zaten içeride-dışarıda her maçta deplasman yaşıyorum. Bu kadar da basit hatalarla, ille de rakibe penaltı vermek zorunda değil, bir tarafa yönlenmesi için oyunun. Orta sahada iki tane ters karar oyuncuların psikolojisini oldukça bozuyor, dengesini oldukça bozuyor. Aynı şekilde bize vermediği faulle üstünde sarı kart göstermediği gibi aynı şekildeki faule biz sarı kart görebiliyoruz, yani anlamsız. Bir düşünmek lazım, bence Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) bu maçı incelemesi lazım.”

Kaynak bir gazetecinin, “Karşılaşmada şaibe mi var?” sorusunu yanıtlayarak, “Şaibe değil ama hakemler takdir haklarını genelde ev sahibine kullanıyorlar ama ben yaşayamıyorum bunu, ev sahibi üstünlüğünü içerideki maçlarda göremiyorum” diye konuştu.

İHA