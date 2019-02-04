Orhan Çıkrıkçı: Acilen VAR sisteminin getirilmesi gerekiyor

Spor Toto 1. Lig’de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Altay sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor A takım sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, basın toplantısında VAR çıkışında bulundu. Çıkrıkçı, “İyi bir maç oldu. Çok pozisyonlar da bulduk. Skor 1-0’ken lehimize verilmeyen bir penaltının olduğunu düşünüyoruz. Ona rağmen son dakikalarda önemli pozisyonlara girdik ancak galibiyet golünü bulamadık. Bize göre ve hakeme göre çok farklı kararlar olabiliyor. O yüzden bu lige de acilen VAR sisteminin getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.