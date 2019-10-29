Orhan Alıcı: Oyuncularımın mücadelesi üst seviyedeydi

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Antalyaspor, Niğde Anadolu FK'yı normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlanan maçta penaltı vuruşları sonunda 3-2 yenerek 5'inci tura yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Niğde Anadolu Teknik Direktörü Orhan Alıcı, Süper Lig ekibine karşı oyuncularının mücadelesinin üst seviyede olduğunu aktardı.

Sahanın her bölgesinde rakibe hem hücum hem de savunma anlamında reaksiyonlar gösterdiklerine dikkat çeken Alıcı, "Antalyaspor'un güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Savunmada yapacağımız hücum geçişleriyle etkili olmaya çalıştık, nitekim birkaç tane net pozisyonumuz oldu, değerlendirebilirdik bunları. Tabii ki bu süreç içerisinde daha fazla deneyime ve tecrübeye ihtiyacımız vardı. Antalyaspor'u tebrik ederim, kupada devam edecekler. Biz de ligde kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.