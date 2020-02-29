Onyekuru: İyi ki buraya dönmüşüm

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katmaya çalışıp başaramadığı, kulübü Everton’ın 15 milyon Euro’ya Monaco’ya sattığı Henry Onyekuru, Fransa’da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Sezonun ilk yarısında sadece 4 resmi maçta forma giyebilen ve 1 asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da yine bir yıldız haline geldi. Şimdiden 1 gol 2 asiste imza atan genç yetenek, “Kariyerimde verdiğim en iyi kararlar hep Galatasaray’a gelmek oldu. Yine Galatasaray’a dönerek çok iyi bir karar verdim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım kariyerime Galatasaray formasıyla devam edebilirim. Kulüpler anlaştıktan sonra benim için hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Yönetim teklif yapacak

Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in talebiyle, Onyekuru’nun kiralık sözleşmesini uzatmak üzere düğmeye bastı. Önümüzdeki hafta içerisinde Monaco’ya 1 yıllık yeni teklif yapılacak. Fransız kulübünün de bu anlaşmaya sıcak baktığı, gelen haberler arasında.