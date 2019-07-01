Onyekuru gelirse Babel 10 numara

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Babel planı belli oldu. Hollandalı oyuncunun transfer edilmesine karşın, Onyekuru’yu da isteyen Terim’in, tecrübeli futbolcusunu ikinci forvet gibi oynatmak istediği öğrenildi.

Terim’in, Babel’in hücum bölgesinde farklı pozisyonlarda oynama kabiliyetinden dolayı ihtiyaca göre hareket edeceği, Onyekuru’nun yeniden kiralanması halinde de 10 numara pozisyonu da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde görev almasının düşünüldüğü belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun bu nedenle transferini çok isteyen Terim’in, Babel’le beraber hücumdaki etkinliklerinin daha da artacağına inanıyor. Babel’in bonservisinin elinde olması ve kalitesi, “fırsat transferi” olarak değerlendirilmesine neden oldu.

Diğer taraftan Onyekuru konusunda da Galatasaray’da yüzleri güldüren gelişmeler oluyor. Nijeryalı futbolcunun Everton’da oynama olasılığının zora girmesi ile beraber Afrika Kupası’nda iyi bir turnuva geçirmemesi, Cim-Bom’un elini güçlendirdi.

Bu futbolcudan para kazanma ihtimalinin zorluğu, kiralama olasılığını da artırdı. Bu durum da Galatasaray’ın şansını yükseltti.

(Milliyet)