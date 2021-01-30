Galatasaray’ın bu transfer dönemindeki en büyük bombası, Henry Onyekuru’yu 3. kez kiralaması oldu. 23 yaşındaki yıldız, hafta içerisinde takıma katıldı. Fatih Terim, çok az idmana çıkmasına rağmen öğrencisini Gaziantep kafilesine dahil etti. Plan, Onyekuru’ya son yarım saatte forma vermekti. Ancak ilk yarı 0-0 bitti, Aslan hücumda etkili olamadı. Fatih Terim, Nijeryalı oyuncuyu ikinci yarının başında sahaya sürdü. Bu hamle, maçın kaderini değiştirdi. Henry Onyekuru, 51. dakikada savunmanın arkasına sarktı, ofsayttan kendini kurtardı ve Babel’in pasında perdeyi açtı. Yıldız futbolcu, 78. dakikada ise bu kez Kerem’in pasında topu ağlara gönderdi.

Tarihi gol, sonuncuydu

Henry Onkeyuru, böylece Sarı-Kırmızılı forma altında 341 gün sonra gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki oyuncu bir önceki golünü ise 20 yıl sonra Kadıköy’de galip gelinen tarihi karşılaşmada Fenerbahçe filelerine göndermişti. Onyekuru, Galatasaray kariyerinde 42. lig maçında 17. kez ağları sarstı.

’Allah’a şükrediyorum’

Maçın yıldızı olan Onyekuru, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: Tekrar Galatasaray forması giydirdiği için her gün Allah’a şükrediyorum. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Fiziksel olarak yüzde 100 hazırım değilim ama Fatih hoca faktörü var. Bana verdiği destek ve güven büyük fark yaratıyor. Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Çok mutluyum. Daha da iyi olacağım.



