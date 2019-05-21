Onyekuru belirsizliği!

Fatih Terim devam etmesini istiyor, Nijeryalı yıldız da kalmaya sıcak bakıyor. Ancak Everton’ın oyuncusunu 15 milyon Euro’ya satma planı, işleri karıştırıyor.

21 Mayıs 2019, Salı 06:01
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Onyekuru belirsizliği!

Sarı-Kırmızılılar’da sezonun flaş isimlerinin başında, 800 bin Euro’ya Everton’dan kiralanan Henry Onyekuru geliyor. 21 yaşındaki oyuncu ligde 30 maçta 14 gol atıp, 5 asist yaptı. Fatih Terim’i çok seven Onyekuru, hocasının kalması yönündeki talebine sıcak bakıyor. Başarılı futbolcu yaptığı açıklamada, “Galatasaray ile tarih yazdığımız için çok mutluyum. İki kupa kazanmak benim için rüya gibi. Ancak Everton’ı ikna etmek hiç kolay değil. Genç yıldız, belirli sayıda milli maça çıkamadığı için İngiltere’den yine çalışma izni alamayacak. Ancak Everton, Galatasaray’da parlayan Onyekuru’yu yeniden kiralamak yerine satmak istiyor. Yıldız futbolcuya İspanyol ekibi Valencia ile Fransa’dan Monaco’nun yanı sıra Almanya’dan da talipler var. Everton’ın 15 milyon Euro değer biçtiği Nijeryalı futbolcuyu Galatasaray’ın alması kolay görünmüyor.

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