Burak Yılmaz ve Isimat Mirin transferlerinin ardından Beşiktaş bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Onur Kıvrak'ın alınmasını talep etti. Bonservis sorunu olmadığı için Onur Kıvrak'ın transfer edilme ihtimalinin Fabri'ye oranla daha yüksek olduğu öğrenildi.

Şenol Güneş ve Onur Kıvrak, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 ve 2012/2013 sezonunun devre arasına kadar Trabzonspor'da birlikte çalışmışlardı.

Orhan Yıldırım

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