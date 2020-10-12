Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine, salgın nedeniyle ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başlamasıyla, bu yıl Türkiye’nin iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Yurdagül, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde 16-25 Kasım’da Megasaray Tenis Akademisi’nde yapılacak "Alanya Open" ve "Haydarpasha Palece Open" turnuvalarına 40’dan fazla ülkeden 100’ün üzerinde sporcunun katılacağını dile getirdi.

Bu iki önemli organizasyonun Türkiye’ye verilmesinin Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu güveni ortaya koyduğunu vurgulayan Yurdagül, "Özellikle yeni tip koronavirüsle ilgili Türkiye’nin aldığı önlemler, uluslararası turnuva takvimine girmemizi sağladı." dedi.

Turnuvaya katılacak sporcuların 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılabilme adına puan toplama şansına sahip olacağına değinen Yurdagül, bu yüzden gerçekleştirecekleri iki turnuvanın da çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Yurdagül, bu tür organizasyonların ülke tanıtımı için oldukça yararlı olduğunu belirterek, "Amacımız, hem Türk sporcularının paralimpik oyunlara giden yolda puan almalarını sağlamak hem de ülkemize diğer prestijli turnuvaları da getirmek. Bu turnuvalar, pandemi sonrasında ülkemizin yapacağı en geniş katılımlı turnuvalar olacak. Antalya’nın spor turizmine uygun olması açısından bu tarz turnuvaları her yıl düzenli şekilde yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Sporcular iki PCR testi yaptıracak

Turnuvalar sırasında en dikkat edecekleri hususun sporcu sağlığı olacağını vurgulayan Yurdagül, Kovid-19 olmadan ülkeye giren sporcuların aynı şekilde ülkelerine dönmesini hedeflediklerini söyledi.

Bir kriz masası oluşturarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını anlatan Yurdagül, "Şehrimizdeki yerel yönetimler ve sağlık yöneticileriyle ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Organizasyonun gerçekleşeceği akademi, ’Güvenli Turizm Sertifikasyonu’na sahip. Sporcular ülkelerinden çıkarken PCR testi yaptıracaklar. Antalya’ya gelişlerinde de havalimanında bu testi tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.