Beşiktaş ’ta yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu çözüme kavuştu. Vodafone Park’ta toplanan yönetim kurulu, yeni teknik direktör konusunda kararını verdi. Yönetim, Kayserispor maçında takımın başında yer alan Önder Karaveli ile yola devam kararı aldı. Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 7-8 adayın olduğunu vurguladı, ''Yerli, yabancı çok değerli hocalar. Biz hata yapmak istemiyoruz. Sağlıklı bir karar vereceğiz.'' dedi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar google aramalarına başladı: Önder Karaveli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı, pro lisansı var mı? İşte detaylar...

Önder Karaveli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünü Beşiktaş'ta geçiren Karaveli, 2000 yılında Siyah Beyazlı ekibe katıldı, altyapıda çalıştı, aynı zamanda futbol okulları sorumluluğu görevini üstlendi.

Kara Kartal'da U17, U19 ve U21 takımlarını çalıştıran Karaveli, 2007 yılında Siirtspor'un başına geçti, ardından 2009 yılında Kasımpaşa U21'in başına geçti.

2012'de Beşiktaş'a dönen ve U21'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3 yıl çalışmasının ardından 2015'te Başakşehir altyapısına geçti, 2016'da Dardanelspor, 2017'de Kestel Belediyespor'da A Takım Teknik Direktörü olarak çalıştı.

2018 ve 2019'de bir kez daha Başakşehir altyapısında çalışan, 2020'de Azerbaycan ekibi Karabağ'da kısa süre görev alan Karaveli, Temmuz 2021'de Beşiktaş'a döndü. Son olarak U19 Takımı'nı çalışan başarılı antrenör, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü olarak kariyerine devam edecek.

Önder Karaveli'nin pro lisansı var mı?

47 yaşındaki teknik direktör, UEFA-Pro lisans sahibi. Önder Karaveli, Beşiktaş'ta görev aldığı dönem boyunca takımın başında çıkabilecek, yedek kulübesinde yer alabilecek ve maç sonları basın toplantılarına katılabilecek.

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında görev aldı

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında Kayserispor mücadelesinde ekibin başında genç takım teknik direktörü Önder Karaveli görev yaptı. 4-2’lik galibiyetin ardından açıklamalada bulunan Karaveli, “Çok iyi hissediyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak çok şampiyonluklara şahit oldum, çok mutlu olduğum günler olmuştu. Ama bugün en mutlu olduğum gün olabilir. Oyunun hakimiydik birçok şey istediğimiz gibiydi. Topa sahip olup sabırlı olup gol bulmak istiyorduk. Biraz daha topu öne geçirmekte zorlandık. Rakibimizle ilgili yaptığımız analizlerde Thiam’la hızlı geçişlerinin olduğunu biliyorduk. En çok hazırladığımız yerden goller yedik. İleri bölgede yoğun baskı kurup geri bölgede boşluklar verdik gol atmak için. İleride fazla olunca geride az adamla yakalandık. Oyuncularım vazgeçmedi. Beşiktaş taraftarları da çok itici bir güç sergiledi” dedi.

‘Milyonlarca taraftara teşekkürler’

Oyunun 74. dakikasında Atiba ve Larin’in yerine Oğuzhan ile Güven’i sahaya sürüp maçın kaderini değiştiren Karaveli, “Bugün sahada teknik sorumluydum, belki ilerleyen maçlarda tribünde olurum. Bunlar harika duygular. Ailem de buradaydı. Ben daha önce galibiyet fotoğraflarını çok beğeniyle takip ediyordum, böyle bir fotoğrafı çok istemiştim. Bana bu galibiyetle böyle bir hediye verdiler bu fotoğrafı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkürler” diye konuştu.