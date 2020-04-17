Dünyada ve ülkemizde Corona Virüs etkisini giderek artırmaya devam ediyor. Form Assist Spor Direktörü Emekli SAT Komandosu Önder Akgün bundan böyle bilgilendirici ve hayatı kolaylaştıracak yazılarıyla Fanatik.com.tr'de olacak. Peki, Önder Akgün kimdir, Önder Akgün'ün hayat hikayesi ve bilinmeyenler bu haberde...

Önder Akgün kimdir?

Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuş, SAT kursunu (Su altı Taarruz Komandosu) birincilikle kazanmış ve birinci olarak bitirmiştir. Donanma’da SAT komandosu olarak görev yapmış, ilerleyen yıllarda donanmanın değişik birimlerinde görev alıp 2010 yılında kendi isteğiyle ayrılmıştır.

Meslek yıllarında aktif olarak sporla uğraşmış, lisanslı olarak Atletizm, Hentbol, Basketbol, Kyokoshin Karate, Yüzme gibi branşlarda birçok başarıya imza atmıştır. Aynı zamanda Deniz Pentatlonu takımında yarışmıştır. CMAS iki yıldız dalış eğitmeni olup aynı zamanda profesyonel olarak dağcılık ve hayatı idame ile uğraşmaktadır.

2017 senesinde Almanya’da bulunan Köln Spor Akademisi’nde Sporcu Beslenmesi Yüksek Lisansını tamamlamış olan Önder Akgün, 2.Kademe Antrenörlük Kursu, Genetic Trainer kursları, Basics of Sports Nutrition, Weight Training Prescription Specialist, Sports Nutrition tech, Supplementist Certiﬁcation, Personal Coach Certiﬁcate eğitimlerini de tamamlayarak IFBB ve GFHC Advanced Personel Trainer olmuştur. Ayrıca Muscle & Skeleton Anatomy, Gym Expert, Kinesiyoloji & Biomekanik eğitimlerini de tamamlayıp, Functional Fitness Master Trainer eğitimlerini de almıştır.

"Sağlığa Adım At” adında bir kitabı da bulunan Önder Akgün, egzersiz ve beslenme üzerine hizmet veren sağlıklı yaşam uygulaması Form Assist'te spor direktörü olarak danışmanlık ve yöneticilik yapmaktadır.



