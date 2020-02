Şans oyunu severlerin büyük bir merakla takip ettiği on numara, Türkiye'nin en yaygın oyunları arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi bünyesinde gerçekleştirilen çekilişler ile beraber, her hafta kazananlar belli olmakta ve duruma göre bir sonraki haftaya devretme de yaşanabilmektedir. Pek çok insan ise on numara şans oyunu ne zaman ve saat kaçta çekildiğini merak ediyor. İşte bu konu hakkında bilgiler. On numara şans oyunu her hafta milyonlarca insan tarafından değerlendiriliyor. Bu sebepten dolayı 10 bilen kişi ya da kişiler yüzbinlerce TL’nin sahibi olmaktadır. 10 tutturanlar haricinde geçerli olan diğer sayılar üzerinden de güzel kazançlar elde edilebiliyor. Kolayca oynama imkanı sağlayan on numara şans oyunu ne zaman oynanıyor ve saat kaçta değerlendiriliyor öğrenmek için detaylara bakabilirsiniz.

On Numara çekiliş zamanı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen on numara şans oyunu en çok kazandıran oyunlar arasında yer almaktadır. Vatandaşlar ise biletlerine ikramiye isabet edip etmediği konusunda internet üzerinden araştırma yapıyor. Arama motorları üzerinden yapılan soruşturma, bu şans oyununun çekiliş tarihinin ne zaman olduğunun bilinmediğinden kaynaklanmaktadır. Peki, on numara şans oyunu ne zaman çekiliyor? Saat kaçta açıklanıyor? Gelin bunu hep beraber bakalım.

On Numara ne zaman ve saat kaçta çekiliyor?

On Numara çekiliş oyununun sonuçları her hafta pazartesi günü yapılmaktadır. Milli Piyango İdaresi kontrolü altında gerçekleştirilen çekilişler noter huzurunda yapılmaktadır. Toplamda 22 topun çekilişe dahil olduğu katılım üzerinden her hafta pazartesi günü 10 rakam ayrılmaktadır. Bu rakamlar kazanan kuponu ya da kuponları gösterir. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler saat 21.15 itibarıyla yapılır. Sonuçlar vatandaşlara en geç saat 21.45 ile beraber aktarılır. Bu çekilişleri canlı olarak izlemek mümkündür. Aynı zamanda internet üzerinden sonuçlar farklı platformlar aracılığıyla da öğrenebilir.

On Numara çekilişleri nasıl gerçekleştiriliyor?

Her hafta pazartesi günü yapılan on numara şans oyunu çekilişleri ile beraber kazanan rakamlar belli olur. Toplam 22 top üzerinden yapılan çekilişler 6 ile 10 arasında tutturan kişilerin kazandığını anlatacak 10 rakamı ortaya çıkarır. O haftaki çekilişe katılabilmek için en geç pazartesi saat 21.00’a kadar oyun oynanabilir.

Bu saatten sonra yapılacak kuponlar ise bir sonraki pazartesi için geçerlidir. Normalde hafta içi 7 gün boyunca makinelerin açık olduğu saatler içerisinde her zaman kupon yapılabilir. Ancak pazartesi günü çekilişler saat 21.15’te gerçekleştiği için, en geç 21.00’a kadar vatandaşlara süre verilir. Böylece o akşamki çekilişe katılma hakkı kazanılır.

On Numara şans oyunu nedir?

Oldukça basit şekilde değerlendirilen bu şans oyunu on numara olarak bilinmektedir. Milli Piyango İdaresi genel müdürlüğünce gerçekleştirilen ve noter huzurunda yapılan çekilişle sonuçları açıklanır. 1 ila 80 arasındaki rakamlar içerisinden tercih yapılarak kolonlar doldurulur. Her bir kupon içerisinde birden fazla kolon yer alabilmektedir.

22 top üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen çekilişler neticesinde, şanslı 10 rakam belirlenir. Daha sonra 10-9-8-7 ve 6 rakamlarını tutturanlar ile beraber kolon içerisinde hiçbir rakam tutturamayanlar ikramiye kazanır. Her bir kolon üzerinden 10 rakam işaretleyen iştirakçiler, pazartesi yapılacak çekişlere katılmaya hak kazanır.

On Numara şans oyunu hakkında bilinmesi gerekenler

- On numara şans oyunu en geç pazartesi saat 21.00’a kadar yapılabilmektedir.

- İkramiyeler bayilerden ya da MPİ ile beraber Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından kazananlara sunulur.

- Kazançlar miktara bağlı olarak farklı kurumlardan iştirakçilere verilir,

- 1 yıldan fazla geçen, yırtılan ya da sahte olan kuponlar geçerli sayılmaz.