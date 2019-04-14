Ömür boyu mutluluklar!

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Revna Demirören'in kızları Yelda Demirören, merhum iş insanı Hasan Kalyoncu ve Nevin Kalyoncu'nun oğulları Haluk Kalyoncu ile dün İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılan 1.700 kişilik düğün töreniyle evlendi.

Genç çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte yaptı. Yelda Demirören’in gelinliğini Yıldırım Mayruk, Haluk Kalyoncu’nun damatlığını ise Muzaffer Çaha hazırladı. Organizasyonu Inside Flowers Events & Selin Saral’ın hazırladığı düğüne UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de katıldı.