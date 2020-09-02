Ömer Şişmanoğlu, Erzurumspor ile yeniden anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, hareketli saatler yaşıyor. Dış transferde Boumal, Teikeu, Donald, Mina, Kaan, Novikovas ve Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna katan Erzurumspor, iç transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Emrah Başsan ile sözleşme yenileyen Doğu ekibi, sözleşmesi sona eren Ömer Şişmanoğlu ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon attığı kritik gollerle takımın Süper Lig'e çıkmasında önemli bir rol oynayan Ömer, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Erzurumspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen ve özellikle pandemi sonrasındaki performansıyla şampiyonlukta büyük rol oynayan Ömer Şişmanoğlu, 5 gol 2 asistlik performansıyla taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Yakup Çınar