Ömer Faruk Mahir: Bu galibiyet bize moral oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hes Kablo Kayserispor ile Yomraspor arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Ömer Faruk Mahir, "Futbolcularıma enerjilerinden dolayı teşekkür ederim. Güzel bir galibiyet aldık. Kupa maçında aldığımız bu galibiyet bize moral oldu" dedi.

Yomraspor Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ise “Kayserispor'u tebrik ederim. İyi oynadılar. Bize zor anlar yaşattılar. Takımımı ilk kez bu kadar dirençsiz gördüm. Bu durumu sonraki maçlarda düzelteceğiz” diye konuştu.