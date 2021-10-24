Ömer Erdoğan: Maçın hakkı beraberlikti

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 'de VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iki takımın da birer puanı hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ömer Erdoğan, VavaCars Fatih Karagümrük'ün iyi futbol oynayan bir takım olduğunu belirterek, "İlk devre savunma anlamında çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Merkezde o fırsatları verdik. Daha üstün taraf Karagümrük'tü. İkinci yarı oyuncu ve sistem değişikliğiyle topun daha fazla bizde kalmasını sağladık. Pozisyonlara girdik. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Futbolda bunlar oluyor. Maçın hakkı beraberlikti. İki takım da futbolun doğrularını yapmaya çalıştı. Güzel bir futbol vardı. İki takımın oyuncularını da kutluyorum." diye konuştu.

Ömer Erdoğan, takım olarak kazandıkça öz güvenlerinin arttığını dile getirerek, "Bugün belki 11 arkadaşımız sahada mücadele etti ama takım içinde inanılmaz bir rekabet var. Tatlı ve güzel bir rekabet. Bu da oynayanları yukarı çıkarıyor. Biz devam etmek istiyoruz. Her hafta bizim için yeni bir sınav oluyor. Bunlara iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oynadığımız futbolun insanlara keyif verdiğini düşünüyorum. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.