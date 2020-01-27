Ömer Erdoğan: Maçın bence kaderini belirleyen kırmızı karttı

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, müsabakaya iyi başladıklarını ifade ederek, “Topa fazla sahip olan taraftık. Golü bulduk. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra Altınordu bastırmaya başladı. İlk yarı verilmeyen penaltımız var. Onunla gelen sarı kartta haksızdı. Maçın bence kaderini belirleyen kırmızı karttı. Ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Geçen hafta da Bursa’da uzatmada 2-2’yi yakaladık. Bugün de 10 kişi kalmamıza rağmen çok doğru karakterle 10 kişi olmalarına rağmen gol aradılar. Taraftarlarımız da bugün 90 artıya kadar çok iyi desteklediler. Yarından itibaren Menemenspor maçının hazırlıklarına başlayıp, kaybettiğimiz puanların telafisini yapmayı planlıyoruz” dedi.

Bora Akyol - Uygar Aydın

İSTANBUL (İHA) -