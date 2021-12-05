Ömer Erdoğan: Goller dışında çok net pozisyon vermedik

Süper Lig 'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kendileri adına şansız bir maç olduğunu söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Emre hocanın gelişi ile birlikte hücum zenginliği olan, formda bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Ona karşı önlemimizi de aldık. 2 penaltıya karşı açıkçası net pozisyonu yoktu. Maçın genelinde zaten goller dışında çok net pozisyonda vermedik. Maç ortadaydı ama penaltılar sonrası 2-0 geriye düştükten sonra tabi ki bizim için dezavantaj oluştu. Bu maçın değerlendirmesinde hiçbir oyuncumu suçlamayacağım, hepsi gayretliydi. Ama devre arasına girerken 3-0 olması açıkçası zaten maçın iyice gidişatını belli etti. Bu oyuncular bugüne kadar 26 puan topladılar, bundan sonraki süreçte de bu oyuncular nasıl 2 haftadır skor anlamında bir sıkıntı yaşıyorsa, inşallah en kısa zamanda da toparlayacağız. Bazen ders çıkaracağımız maçlar oluyor ama bugün oyunsal ve mücadele anlamında hepsi iyi niyetliydi. Biz bir olalım, birlikte olalım inşallah bunu düzelteceğiz" ifadelerini kullandı

DHA