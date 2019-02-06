Ömer Bayram: Futboldan daha önemli şeyler var

Ömer Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Futboldan daha önemli olan şeyler var. Bu sabah Galatasaray Ailesi olarak böyle acı bir haber duymak gerçekten üzücüydü. Fatih Hocama ve ailesine buradan baş sağlığı diliyorum. Maça en yüksek konsantrasyonla hazırlandık. Çünkü sonuçta çeyrek final maçı. Bizim için çok önemliydi. Galatasaray’da hedef her zaman final oynamaktır. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Skoru erken bulduk. Daha sonra oyun biraz daha ortada kaldı diyebilirim. Kırmızı kart gördüler ancak Hatayspor’u küçümseyemeyiz, çok iyi mücadele ettiler. Maçın son anlarında 2-0’ı bulmamız bizim için çok önemli oldu. Önümüzde Trabzonspor maçı var, bu maçtan moral bularak önümüzdeki maçlara bakacağız.”