Ömer Bayram: Futboldan daha önemli şeyler var

Galatasaray'da Ömer Bayram, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor’u 2-0 yenidkleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2019, Çarşamba 23:09
- A +
Ömer Bayram: Futboldan daha önemli şeyler var

Ömer Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Futboldan daha önemli olan şeyler var. Bu sabah Galatasaray Ailesi olarak böyle acı bir haber duymak gerçekten üzücüydü. Fatih Hocama ve ailesine buradan baş sağlığı diliyorum. Maça en yüksek konsantrasyonla hazırlandık. Çünkü sonuçta çeyrek final maçı. Bizim için çok önemliydi. Galatasaray’da hedef her zaman final oynamaktır. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Skoru erken bulduk. Daha sonra oyun biraz daha ortada kaldı diyebilirim. Kırmızı kart gördüler ancak Hatayspor’u küçümseyemeyiz, çok iyi mücadele ettiler. Maçın son anlarında 2-0’ı bulmamız bizim için çok önemli oldu. Önümüzde Trabzonspor maçı var, bu maçtan moral bularak önümüzdeki maçlara bakacağız.”

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.