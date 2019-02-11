Ömer Ali Şahiner'den Konyaspor'a kötü haber geldi. Yeşil-Beyazlı takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in durumu ile ilgili açıklama geldi.

Maçın 56. dakikasında Fofana ile yer değiştiren Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

İşte Konyaspor'nu yaptığı açıklama...

Yrd. Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü: Ömer Ali Şahiner'in yapılan kontrollerinde arka adale grubunda kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık olarak 3-4 hafta içinde sahalara dönmesi beklenmektedir.