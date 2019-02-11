Ömer Ali Şahiner'ten kötü haber!

Atiker Konyaspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

11 Şubat 2019, Pazartesi 14:24
- A +
Ömer Ali Şahiner'ten kötü haber!

Ömer Ali Şahiner'den Konyaspor'a kötü haber geldi. Yeşil-Beyazlı takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in durumu ile ilgili açıklama geldi.

Maçın 56. dakikasında Fofana ile yer değiştiren Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

İşte Konyaspor'nu yaptığı açıklama...

Yrd. Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü: Ömer Ali Şahiner'in yapılan kontrollerinde arka adale grubunda kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık olarak 3-4 hafta içinde sahalara dönmesi beklenmektedir.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.