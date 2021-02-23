Olympiakos Stadı'nın ismi Georgios Karaiskakis Stadyumu şeklinde isimlendirilmektedir. Bu stadyum Yunanistan ülkesinde yer almaktadır. Bu stadyum da Yunanistan Süper Lig de bulunan takımların karşılaştırılması yapılmaktadır. Aynı zamanda Georgios Karaiskakis Yunanistan için önemli isimlerden birisini teşkil etmektedir. Bir bağımsızlık kahramanıdır. Bu stadyum aynı zamanda futbol müsabakalarının yapıldığı bir stadyum olmaktadır. Futbol sporu için kullanılır. Stadyumda birçok kere değişiklik yaşanmıştır. Bu değişiklikler bazen ufak bir yerini yenileme bazen ise tamamen baştan yapılma şeklinde olmuştur.

Olympiakos Stadı'nın adı ne, kapasitesi ne kadar?

Her stadyumun kendisine ait bir kapasitesi bulunmaktadır. Bu kapasite stadyumlar için önem arz eder. Aynı zamanda kapasitesinin büyüklüğü, genişliği diğer stadyumlar arasından Georgios Karaiskakis Stadyumunu daha ön plana çıkarmaktadır. Kapasitesi, yani alabildiği insan sayısı 32.000 sayılı kapasitesi bulunmaktadır. Bu da büyük bir kapasite olmaktadır.

Olympiakos, futbol maçlarını Georgios Karaiskakis Stadyumu içerisinde oynamaktadır. Bu stadyum ilk olarak 1896 yılında yapılmıştır. Ancak sonrasında birçok kez yenilenmiş, tekrardan yapım aşamasına girmiştir.

İlk yenilenme 1960 yılında gerçekleşmiştir. Ancak sonrasında tam bir yenilenme haline girmiştir. Stadyum baştan itibaren tamamen yıkılmıştır. Bu yıkılma 2004 yılında gerçekleşmiştir. 2004 yılında stadyum tamamen yıkılıp baştan yapılmıştır. Ve bu da stadyumun son hali olmuştur. Şu an da da aynı bu şekilde son yapım hali kullanılmaktadır. Aktif bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir.