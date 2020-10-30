Koronavirüs pandemisi sebebyile yarıda bırakılan Euroleague sezonunun en büyük favorilerinden olan Anadolu Efes, bu sezona istediği başlangıcı yapamamıştı. 1 karşılaşması ertelenen temsilcimizin şu anda 4 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Bu hafta içinde yeniden Türkiye’ye dönüp takıma katılan yıldız oyuncu Shane Larkin, bundan sonraki dönemde takımın en büyük umudu olmaya devam edecek.

Kostas Sloukas, Shaq McKissic ve Aaron Harrison gibi Türkiye’nin yakından tanıdığı oyunculara sahip olan Olympiakos ise oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet almayı başardı. Yunan ekibinde Printezis ve Harrison, en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncular konumunda bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Geçtiğimiz sezon içerisinde Olympiakos ile 2 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, bu 2 mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Ev sahibi ekibin Euroelague’de çıktığı 5 maçın yalnızca 2’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

Konuk ekip Anadolu Efes’in Euroleague arenasında çıktığı 4 maçın 2’si 160 sayının üzerinde sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Anadolu Efes galibiyeti oldu. %10’luk kesim temsilcimizin galibiyetini tercih etti.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Olympiakos son maçında bu sezonun flaş takımı Bayern'e mağlup oldu. Sezonun bu bölümünde geniş bir rotasyonla oynuyorlar. Anadolu Efes'te Shane Larkin ABD'den döndü ve takımla beraber Atina'ya gitti. Onun da katılımı ile Anadolu Efes’in çok daha iyi bir seviyeye yükseleceği kanaatindeyim. Bu maçta güzel oranından ilk yarıdan Anadolu Efes galibiyeti değerlendirilebilir.







