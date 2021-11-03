Olympiacos, Quincy Acy transferini açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, flaş bir transfer hamlesine imza attı. Olympiacos, NBA patentli uzun Quincy Acy'yi kadrosuna kattı.

31 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi. Son olarak EuroLeague'de 2019-20 sezonunda Maccabi Tel Aviv forması giyen Acy; 4.8 sayı, 3.5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Acy, NBA'de ise bugüne kadar Toronto Raptors, Sacramento Kings, New York Knicks, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets ve Phoenix Suns kadrolarında yer almıştı.