THY EuroLeague takımlarından Olympiacos, kadrosunu yeni bir isimle takviye etti.
Yunan devi, ABD'li basketbolcu Briante Weber'i kadrosuna kattığını açıkladı.
26 yaşındaki oyuncu son olarak NBA Gelişim Ligi'nde Sioux Falls Skyforce forması giyiyordu.
THY EuroLeague takımlarından Olympiacos, kadrosunu yeni bir isimle takviye etti.
Yunan devi, ABD'li basketbolcu Briante Weber'i kadrosuna kattığını açıkladı.
26 yaşındaki oyuncu son olarak NBA Gelişim Ligi'nde Sioux Falls Skyforce forması giyiyordu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.