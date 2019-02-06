Olympiacos, Briante Weber'i transfer etti

THY EuroLeague ekibi Olympiacos, Briante Weber'i transfer ettiğini açıkladı.

06 Şubat 2019, Çarşamba 13:56
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Olympiacos, Briante Weber'i transfer etti

THY EuroLeague takımlarından Olympiacos, kadrosunu yeni bir isimle takviye etti.

Yunan devi, ABD'li basketbolcu Briante Weber'i kadrosuna kattığını açıkladı.

26 yaşındaki oyuncu son olarak NBA Gelişim Ligi'nde Sioux Falls Skyforce forması giyiyordu.

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