Olivier Giroud Chelsea’ye kızgın

Fransız yıldız Olivier Giroud, Fenerbahçe ’nin forvet adayları arasında yer alıyordu. Ancak Chelsea, Milan ve West Ham’ın da gündeminde olan Giroud’nun biten sözleşmesini, oyuncuya sormadan opsiyon maddesini kullanarak 1 yıl uzattı. Ardından da 5 milyon Euro’ya satış listesine koydu.

Şu anda Fransa ile EURO 2020’ye hazırlanan 34 yaşındaki forvet, Chelsea’nin bu hamlesi nedeniyle bir hayli kızgın. Fransız basınında çıkan haberlere göre Giroud, turnuva sonrası İngiliz ekibini FIFA’ya şikayet edebilir.





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