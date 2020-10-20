Olimpiyat Oyunları ile ilgili siber saldırı iddiası

Corona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, siber saldırı iddiaları ile bu kez gündeme geldi.

İngiliz ve Amerikalı yetkililer, Rus bilgisayar korsanlarının Olimpiyat Oyunları'nı manipüle etmek istediklerini öne sürdü. Bilgisayar korsanlarının "siber keşif" adı altında organizasyonda yer alan yetkilileri araştırdıkları iddia edildi.

Bu girişimlerin koronavirüs salgını öncesinde yapıldığı dile getirdildi ancak siber saldırının niteliği ya da kapsamı ayrıntılı olarak belirtilmedi.

Japonya Hükümet Baş Sözcüsü Katsunobu Kato da, konuyla ilgili, kötü niyetli saldırıların göz ardı edilemeyeceğini ve siber saldırılara karşı önlem alacaklarını açıkladı. Kato, iddialarla ilgili daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Rusya, geçen yıl doping nedeniyle Tokyo Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere 4 yıl boyunca uluslararası spor organizasyonlarından men edilmişti.

Kaynak: Trt Spor