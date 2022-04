Olimpiyat Öyküleri Beş Halka Belgeseliyle beIN SPORTS’ta

beIN SPORTS tarafından hazırlanan Beş Halka belgesel serisi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarından başarıyla dönen milli sporcuların hayatlarına odaklanacak. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda bronz madalyayla ülkemizi gururlandıran Bahattin Hekimoğlu’nun konuk olduğu Beş Halka belgesel serisinin ilk bölümü 19 Nisan Salı günü saat 19.30’da beIN SPORTS Haber'de seyirciyle buluşacak. Serinin ikinci bölümünde de Uğur Aktaş’ın başarılarla dolu yolculuğu, 21 Nisan Perşembe saat 19:30’da beIN Sports Haber’de yayınlanacak.

Son on dokuz yılda yapmış olduğu yatırımlarla bir spor ülkesi olan Türkiye'nin, başarılı Olimpik ve Paralimpik sporcularının hikayeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla beIN SPORTS ekranlarında yeni nesillere ilham verecek. Her bölüm, ülkemize olimpiyat madalyası getirmiş bir olimpik sporcunun hayatını, yaşadığı güçlükleri, verdiği soluksuz mücadeleyi, düşüşlerini, ayağa kalkmalarını ve nihayet kazandıkları başarıyı konu edecek. Belgesel, sporcuların kamplardaki sıkı çalışmalarını ve sporun kazandırdığı disiplini anlatırken, onları en insani yönlerinden ele alarak her bölümde bir başarı hikayesinin yanında insan hikayesine de yer verecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye'yi gururlandıran; Uğur Aktaş, Ayşegül Pehlivanlar, Zeynep Çelik, Bahattin Hekimoğlu, Eray Şamdan, Sevilay Öztürk, Hatice Kübra İlgün ve Nihat Türkmenoğlu gibi milli sporcular Beş Halka belgesel serisine konuk olacak. "Beş Halka" belgeselinin ilk bölümü 19 Nisan Salı günü, ikinci bölümü de 21 Nisan Perşembe günü saat 19.30’da beIN SPORTS Haber'de ekranlara gelecek. Yeni bölümler her Salı ve Perşembe beIN SPORTS HABER'de yayınlanacak.