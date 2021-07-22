Olimpik oyunlar ve Türkiye

Modern Olimpiyatların kurucusu ise Baron Pierre de Coubertin olarak kabul edilir. XIX. Yüzyıl içinde Avrupa’da birçok ülkede düzenlenen olimpiyatlar, zaman içinde tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamıştı.

1984 yılında Modern Olimpiyat oyunları toplantısı düzenlenir. Haris toplantısı denen bu birleşmede çeşitli kurallar belirlenir. Buna göre bütün üye ülkeler temsilcilerinin iştiyaklarıyla yapılan genel kurulda şu kararlar verilir:

•Olimpiyat oyunlarının belirli intizam içinde oynanması ve oyunların sürekli kendini geliştirmesi,

•Olimpiyat oyunlarının her 4 yılda bir yapılması,

•Tertiplenecek Olimpiyat oyunlarının spor dalları: Atletik sporları, binicilik, sanat yarışmaları, mücadele sporları, hareket sporları.

Olimpiyat oyunlarının sembolü ise iç içe geçmiş beş halka olmasının sebebi, (mavi halka Avrupa, sarı halka Asya, siyah halka Afrika, yeşil halka Avusturalya, kırmızı halka Amerika) beş kıtanın birbirine olan bağlılığını belirtmektedir.

Türkiye’nin Olimpiyatlara Katılması

1907 yılında dünya turuna çıkıp yeni ülkeler tanımayı ve bu ülkeleri olimpiyatlarda görmeyi hedefleyen Baron Pierre de Coubertin, bu dünya turu sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’a geldi. Kendisine spor konusunda görüşebileceği M. Juery adı verilmişti. O dönem Mekteb-i Sultani ( Galatasaray Lisesi) öğrencisi olan Juery’i aramak için her yolu deneyen ve sonunda emeline kavuşan Baron, ziyaret sebebini uzun uzun anlattı.Juery, spora meraklı bir Türk olan Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un jimnastik ve eskrim öğretmeni olan Selim Sırrı Tarcan Bey’i, heyecanlı bir şekilde Baron’a tavsiye etti.Olimpiyat oyunlarının kurucusu Baron Pierre de Coubertin, Türk spor adamlarının piri sayılan Selim Sırrı Tarcan ile Beyoğlu Tokatlıyan Oteli’nde bir akşam yemeğinde buluştular. Olimpiyat ve spor meselesi tüm akşam boyunca konuşan ikili, o yıl için bir anlaşmaya varamadılar.1908 yılının Eylül ayı içinde Selim Sırrı Bey önderliğinde Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi kurulup, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne üye oldu. Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti, Türkiye’de batı sisteminde ilk spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın kurulmasına kadar (1923) işbaşında kaldı.1924 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Başkanı Ali Sami (Yen) Bey, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Türkiye temsilcisi Selim Sırrı Bey ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyet’inin Paris Olimpiyat Oyunları’na sporcu göndermeyi teklif etti. Cumhuriyetin daha yeni yeni filizlendiği senede, Avrupa’nın güçlü devletlerine karşı yapılan savaşlardan daha yeni çıkmış, güçlü Türkiye’nin spor dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan olimpiyatlarda boy göstermesi hem sportif hem de politik açıdan oldukça fayda sağlayacaktı. Fakat işin kötü yanı, komitenin parasal açıdan bunu karşılayamayacak olmasıydı. Bu konuda devletten yardım istenmesi kararlaştırıldı.Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle Türk sporu için yardım yapıldı. Bakanlar kurulu 16 Ocak 1924 tarihli kararnamesiyle 1924 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıkları için -şimdilik olmak kaydıyla- 17.000 lira Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Merkez-i Umumiyesi emrine verdi.

Devletten ilk parti olarak alınan 17.000 lira yardım derhal faaliyete geçti. Atletizm, futbol ve güreş için yurtdışından uzmanlar getirtildi.

Futbolcular ve atletler Kadıköy İttihatspor Kulübünde kampa girdi, güreşçiler ise Taksim Stadı’nın yolunu tuttu.

Bakanlar kurulu kararıyla 10.000, Millî Eğitim Bakanlığı tahsisatından 2000 lira daha ödenek alındı. 19 futbolcu, 5 güreşçi, 2 halterci, 1 eskrimci, 3 bisikletçi ve 10 atlet olmak üzere, Türkiye olimpiyatlara hazırdı.





Olimpiyatlar

1924 Paris Olimpiyatlarında Türk sporcular kendilerini yeterince gösteremediler. Atletler ilk turda elendi, güreşçilerimiz de pek bir şey yapamadılar. Bisikletçilerimiz, spesiyal bisiklet sağlanamadığı için yarışa katılamadılar. Futbolda ise çok güzel bir oyun sergileyerek oyundan elendik.

Tüm bunlara rağmen olimpiyat kampında dünyanın en iyi futbolcularının olduğu bir oyunda Türk futbolcusu Kelle İbrahim’in kırdığı rekor büyük bir yankı uyandırmıştı. Milli takımımızın İskoçyalı antrenörü Billy Hunter ile karşılıklı topu yere düşürmeden 250 kafa vuruşu yapan Kelle İbrahim, daha sonra topu yere düşürmeden 150 defa sektirmişti.

Bu oyunun bize kattığı şey, sporcularımızın dünyadaki diğer sporcuların nasıl çalıştıklarını görmesi oldu. Bakanlar kurulundan toplamda 27.000, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan 2000 lira ödeneğin ardından, olimpiyatlara hazırlık ücreti olarak 157 lira gelir sağlamıştı Türk futbolu. Toplamda 29.157 lira bütçenin 27.700 lira 85 kuruşu kamp ve yol masraflarına harcanmıştı.



