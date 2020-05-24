Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda transfer listelerinin ilk sırasında Fenerbahçe Beko forması giyen Luigi Datome yer alıyor.

SuperBasket'te Giuseppe Sciascia imzalı yer haberde, Fenerbahçe Beko ile iki yıllık kontratı bulunan Datome'nin bütçenin azaltılması durumunda takımdan ayrılmasının söz konusu olabileceği aktarıldı.

Böyle bir gelişme yaşanması durumunda da 32 yaşındaki oyuncu için Olimpia Milano'nun 3 yıllık yüksek maaşlı bir kontrat önereceği iddia edildi.