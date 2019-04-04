Euroleague’de normal sezon 30. hafta maçlarıyla biterken, play-off hazırlıklarına başlayan Anadolu Efes, İstanbul’da normal sezonun son maçına çıkıyor. Play-off’ta Barcelona ile eşleşmesi garanti olan koç Ergin Ataman’ın ekibi, İtalyan rakibiyle İstanbul’da oynadığı son 12 maçı da kazanmanın vermiş olduğu psikolojik avantajı da yanını alarak parkeye çıkacak.

Play-off için kalan 3 biletten birine talip 6 ekipten biri olan Olimpia Milano, son maçlardaki performansıyla play-off şansını epey zora soktu denebilir. Son 5 maçta sadece 1 kez kazanan İtalyan ekibinin, bu maçta kaybettiği taktirde play-off için hiçbir şansı kalmıyor. İstanbul’da kazanmaları halinde ise yine diğer maçların sonucuna göre durumları belli olacak.

İki ekibin Kasım ayındaki 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, son anlara 2 sayı farkla önde girmiş; ancak Mike James’in maçın bitimine bir saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle kazanan İtalyan ekibi olmuştu.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• İki ekip arasında İstanbul’da oynanan son 12 maçı da Anadolu Efes kazandı. (MS 1)

• Olimpia Milano Euroleague’de deplasmanda oynadığı son 7 maçın 5’ini kaybetti. (MS 1)

• Olimpia Milano’nun Euroleague’de deplasmanda oynadığı son 4 maçta da TS limiti 174.5 geçildi (ÜST)

MİSLİ.COM ÜYELERİ TARAF SEÇİMLERİNE YÖNELDİ!

Misli.com’da En Çok Satanlar listesinde Anadolu Efes – Olimpia Milano mücadelesine oynanan tercihlere baktığımızda Misli.com üyeleri ev sahibi Anadolu Efes tarafına yoğun şekilde yönelmiş olduklarını görüyoruz. Öyle ki bu maçta kuponlara en çok eklenen ilk tercih 2.25’lik oranıyla İY/MS 1/1 tercihi. Hemen sonrasında ise 1.70’lik oranıyla MS 1 tercihi de kuponlarda bolca yer bulmuş. Bu maçın handikapsız oranlarına baktığımızda da yine benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Orada da 1.55’lik oranıyla Anadolu Efes galibiyeti oynanma açısından diğer tercihlere fark atmış durumda.

MİSLİ.COM YAZARI ÖZGÜR ÇELEN NE DİYOR?

Geçen hafta evinde Fenerbahçe’ye kaybederek ciddi bir avantaj yitiren Milano, şimdi çok formda bir Anadolu Efes karşısında deplasman galibiyeti kovalayacak. Eğer kazanamazlarsa kesin olarak play-off yapamıyorlar. Kazanmaları halinde de averaj hesaplarına girecekler ve orada da işleri zor. Efes ise çok rahat, 4.sırada bitirmeyi garantilediği normal sezonda Barcelona serisi için adeta son bir prova yapacak. Milano hücumu seven bir takım; ama oldukça kırılgan yapıları var. Efes sert başlar veya maçın belli bölümünde ritmini yükseltirse, Milano maçtan kopar. Konuk ekibin son şansı olsa da Efes bırakmaz.