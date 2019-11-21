EuroLeague’in çift maç haftasında Anadolu Efes, Fransa’nın ardından bugün İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. Lacivert-Beyazlılar bu sezon kadrosunu daha da güçlendiren Milano’ya konuk olacak.. Son maçında Asvel’i 90-84 yenen temsilcimiz gibi, evinde Maccabi’yi 92-88 mağlup eden Milano da 9. hafta sonunda 7 galibiyet aldı.

Olimpia Milan - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mediolanum Forum’da oynanacak karşılaşma TSİ 22.45’te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 420. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 419 karşılaşmada 214 galibiyet ve 205 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 51,1) elde etti. Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, takımımız 19 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali’nde ilk maçı 76-68 kazanan takımımız, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 26 karşılaşmada ise takımımız 18 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in dokuzuncu haftasının ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 90-84 mağlup etmiş, AX Armani Exchange Milan ise İsrail’in Maccabi Fox Tel Aviv takımını evinde 92-88 yenmişti.

Euroleague’de dokuzuncu haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ile birinci, AX Armani Exchange Milan da yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor.







