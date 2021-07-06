Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFJET Afyonspor, Keçiörengücü'nün 3 yıl kaptanlığını yapan Süleyman Olgun ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Afyonspor birkaç gün önce de Süleyman Olgun'un kardeşi kaleci Bayram Olgun'u transfer ettiğini açıklamıştı. Süleyman ve Bayram Olgun kardeşler ilk kez aynı takımda forma giyecek.

Bu sezon Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sırasıyla Feyyaz Belen, Taha Can Velioğlu, Erdinç Pekgöz, Alaattin Hamza Ok ve Bayram Olgun'u kadrosuna katan AFJET Afyonspor, bugün yaptığı açıklama ile 3 yıldır Keçiörengücü'nün takım kaptanlığını yapan, orta saha oyuncusu 34 yaşındaki Süleyman Olgun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

BAYRAM, AĞABEYİ SÜLEYMAN İLE İLK KEZ AYNI TAKIMDA

Süleyman Olgun'un Afyonspor'un önceki gün transferini açıkladığı kaleci Bayram Olgun'un ağabeyi olduğu belirtildi. Bayram Olgun ve ağabeyi Süleyman Olgun'un ilk kez aynı takımda forma giyeceği belirtildi. Daha önce 3 kez forma giydikleri takımların maçlarında rakip olarak karşı karşıya gelen Bayram ve Süleyman Olgun kardeşler ilk defa Afyonspor forması altında takım arkadaşı olarak yan yana oynayacak.

