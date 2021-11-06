Ole Gunnar Solskjaer: Eski halimize geri dönmeliyiz

Manchester United'da beklentilerin altında kalan ve eleştirilerin hedefinde yer alan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester derbisinde gelen mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Solskjaer, kendi standartlarından uzakta olduklarını belirterek, "Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şu anda konuşmak zor. İyi bir takıma karşı oynuyoruz, bunu unutmayın, ancak standartlarımızın ve seviyemizin olabileceği hiçbir yere yakın değildik. Eski halimize geri dönmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

United için en iyisini istediğini dile getiren teknik adam, "Manchester United için çalışıyorum, Manchester United için en iyisini istiyorum ve elbette burada olduğum sürece bunu geliştirmek için yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum." şeklinde sözlerine devam etti.

Taraftara mesaj

Yenilginin ardından taraftara da mesaj yollayan Solskjaer, "Herkesin hayal kırıklığını anlıyoruz ama bu çocuklar ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ve biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız ve eski halimize geri dönmeye çalışacağız." ifadelerinde bulundu.











