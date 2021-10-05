Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray'ın ev sahipliği yaptığı basın toplantısına Arkas Spor Külübü Yönetim Kurulu Üyesi Atıf İnönü'nün yanı sıra Arkas Spor Kulubü Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Glenn Hoag , Okyanus Kolejleri mezunu olan Arkasspor'un milli voleybolcuları Efe Mandıracı ve Mirza Lagumdzija, yine kolej mezunu olan Arkassporlu Halit Kurtuluş ve Enes Ali Ay ile Okyanus Kolejleri Öğrencisi Milli Sporcu ve Okul Kaptanı Meriç Akovalı katıldı. Genel Müdür Lokman Demiray, atılan imzalar sonrası Atıf İnönü'ye plaket verirken, İnönü ise Demiray'a forma hediye etti.

DEMİRAY: "YÜZDE 100 BURS SAĞLIYORUZ"

"Arkas Spor Kulübü, ülkemizin en güzide spor kulüplerinden bir tanesi" diyen Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, "Bu program ortaklığıyla ilgili çok daha uzun soluklu işler yapacağımıza inanıyoruz. Arkas Spor Kulübü ülkemizin çeşitli yerlerinden en yetenekli çocukların keşfine çıkıyor ve bu sporcuları bünyesine alıyor. Bu sporcuların eğitim ihtiyacı oluşuyor. Bu ihtiyacı da biz Okyanus Kolejleri olarak yüzde 100 burslu sağlıyoruz. Amacımız hem öğrencilerimizin eğitimden geri kalmaması hem de eğitim ve sporu beraber yürütmelerini sağlamak. Eğitim, spor ve sanat birbirinin tamamlayıcısı, alternatifi değil. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Bizim kurumumuza gelmiş yetenekli öğrencilerimizi de spor kulüplerimizle buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

6 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Okyanus Kolejleri olarak Türkiye'de 27 kampüste 2004 yılından beri hizmet veren bir kurum olduklarının altını çiten Genel Müdür Lokman Demiray, "Yetenek merkezli bir eğitim modeli ile Türkiye'nin gençlerini yetiştirmek üzere kurumlarımızda var gücümüzle çalışıyoruz. Sportif, akademik ve sanatsal yetenek birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Bir sporcu akademik olarak da başarılı olmalı, akademik olarak başarılı olan bir kişinin sportif alanda bir şeyler yapması gerektiğine hep inandık ve bu doğrultuda eğitimler vermeye çalıştık. Yeteneği keşfedilmiş çocuklara imkan verildiği zaman başarı artık kaçınılmaz oluyor. Bunu birçok Dünya Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonu olan arkadaşlarımızda gördük" dedi.

Türkiye genelinde voleybol, basketbol , yüzme, tenis, karate branşları olmak üzere 19 kulüp ile yaklaşık 350 sporcuya eğitim desteğini sürdüren bir kurum olduklarını kaydeden Lokman Demiray, "Okyanus Kolejleri olarak uluslararası düzeyde 6 Dünya şampiyonluğu, 2 Dünya ikinciliği, 1 Dünya üçüncülüğü, ulusal müsabakalarda son 4 yılda 34 Türkiye şampiyonluğu kazanarak öğrencilerimize yeteneklerini uygulayacak fırsatları sunmaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana biz haftada 4 saatimizi kulüp yetenek derslerine ayırdık. Yaptığımız bu çalışmalar meyvelerini zamanla vermeye başladı. Biz de yetenekli oyuncularımız olursa gönül ister ki Arkas'ta kariyerlerine devam etsinler. Bunu canı gönülden isteriz" yorumu yaptı.

İNÖNÜ: "SPORCU EĞİTİMİ ÖNEMLİ"

Arkasspor'un Challenge Kupası'nı alan ve Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kalan ilk Türk kulubü olduğunu belirten Arkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Atıf İnönü, "Çocuklarımız okullarıyla sporun birlikte gidebileceğini gözlemletiyorlar insanlara. Spor ve etğimimin birlikte gitmediği yönünde bir ön yargı vardı, bunu kırdık. Fedeakarlık etmeniz gerekiyor. Bizim temel felsefimiz gençlere ve sportif geleceğine yatırım yapmak. Şimdiye kadar 11 bin 389 çocuğa sportif eğitim vermişiz. 2 bin 400 sporcu çıkarmışız. 71 tanesi milli takımlarda oynamakta. Okyanus Kolejleri'nin sporcuya verdiği önemi çok takdir ediyoruz. Bizim sporuclarımızın böyle kaliteli bir kurumda eğitim almaları bizi çok memnun ediyor. Birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini canı gönülden istiyorum" dedi.

Atıf İnönü şöyle devam etti: "Biz Anadolu'dan yetenekli sporcuları getiriyoruz İzmir'e ama bunları getirmekle olmuyor. Sadece sportif başarı değil eğitim aldırmak gerekiyor. Kaliteli eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Okyanus Kolejleri de bunların en önemlilerinden. Çok memnunuz birkaç yıldır birlikteliğimiz devam ediyor. Bunu bugün imza töreni ile taçlandırdık. Çocuklarımızın hem sportif olarak başarıl ıhem de kaliteli bir eğitim almaları bize gurur veriyor. Arkas olarak Okyanus Kolejleri'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

HOAG: "İMKANLAR İYİ KULLANILMALI"

Arkas Spor Kulübü Antrenörü Glenn Hoag, kolej ile bağlantılarının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Başkanımız Lucien Arkas için öncelikle genç sporcuların yetişmesi, Türkiye adına milli takıma gitmeleri ve iyi sporcular yetiştirmek ön planda. Bu çok kolay değil. Arkas olarak kolejle bunu hepbirlikte yapmamız gerekiyor. En büyük efor sporculardan gelmeli. Okul ya da kulüp değil önemli olan sporcuların istekleri. Kolej ve kulüp çok iyi imkanlar sunar, ama bu imkanları sizin en iyi şekilde nasıl aldığınız önemli. Diğer türlü imkanları çok iyi kullanamazsınız" mesajı verdi. Sporcular Efe, Mirza, Enes Ali, Halit ve Meriç de kendilerini eğiten öğretmenlere teşekkür edip, arkalarından gelenlere pes etmemeleri konusunda öneride bulundu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)