Son dakika haberi: Okulların tatil olup olmadığı merak konusu. İstanbul Valiliği'nin bugün yarım günlük tatil kararı sonrası aynı soru soruyor: Okullar yarın tatil mi? İlk panik atlatıldıktan sonra herkes aynı soruları soruyor: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi edildi? Son gelişmeleri aktarıyoruz. İstanbul'da bugün 14.00 civarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası günlük yaşam sekteye uğramış durumda. İstanbul Valiliği'nin yarım günlük tatil kararı sonrası yarın ilk ve orta dereceli okullarda ne olacağı merak konusu.

Okullar tatil mi edildi?

"Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından yanıt arıyor. Herkesin aklında bir dolu soru var ama cevabı en çok merak edilenlerden bazıları şöyle: 'Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil mi? Okullar yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi edildi?' Lise ve üniversite öğrencilerinin de aklında benzer sorular var. "Üniversiteler, liseler tatil mi" sorgusu googleda hayli aratılan bir içerik.

İstanbul Valiliği'nden tatil açıklaması

Deprem sonrası şoku atlatmaya çalışan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmediğini merak ederken, İstanbul Valiliği'nin yapacağı resmi açıklama da merakla bekleniyor. İstanbul Valililiği, depremin ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada tatil kararı almıştı. Valilik, 26 Eylül Perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullarda yarım günlük tatil kararı almıştı. İstanbul Valiliği'nin 27 Eylül Cuma günü için aldığı resmi bir tatil kararı henüz yok.



