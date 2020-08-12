"Okullar açılacak mı?" sorusunun yanıtı belli oldu. Coronavirüsü önlemleri kapsamında bilindiği üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitime geçilmiş ve okullar uzaktan eğitim sürecinde kapanmıştı. 2020-2021 eğitim öğretim takvimi hakkında nihai karar Bilim Kurulu toplantısı sonrası verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların uzaktan eğitim ile başlayacağını duyurdu.

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okulda bulunmasının olumsuz etkilerinin olacağını belirttiği için eğitimin uzaktan devam edeceğini açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de kademeli olarak başlanacağı duyururken, isteyen özel okulların 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabileceği belirtti.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk da 2020 - 2021 okulların açılacağı tarih ile ilgili beklenen son dakika açıklamasını yaptı. Bilim Kurulu okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bilim Kurulu okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Yüz yüze eğitimin en az 1 ay daha başlatılmamasını önerdik" denildi.

Uzaktan eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak

Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

Okullar tekrar başlayacak mı?

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.



