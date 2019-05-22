Okçulukta dünya şampiyonası hedefi olimpiyat kotası

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -



OKÇULUK Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda klasik yay takımının ilk 8'e kalıp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tam kadro Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması'na 56 ülkeden 372 sporcu katıldı. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmada, Türk milli takımı klasik ve makaralı yayda 14 sporcu ile mücadele ediyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yarışmanın 10-16 Haziran'da Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi gerçekleştirilmesinin Türk sporcuların rakiplerini tanıması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Dünya Şampiyonası'nda klasik ve makaralı yayda 3'er erkek, 3'er kadın olmak üzere Türk milli takımının 12 sporcuyla mücadele edeceğini anlatan Ergin, "Dünya şampiyonasında madalya kazanmak önemli ama bizim öncelikli hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak. Klasik yay takımımız takım halinde yapacağı yarışmada ilk 8'e kalırsa 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tam kadro ülkemizi temsil edeceğiz" diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 2 yıldır hazırlandıklarını belirten Ergin, "Amacımız dünya şampiyonasında olimpiyat kotası almak. Ülkemizi Tokyo'da en yüksek katılımla temsil edip, orada çok özlediğimiz olimpiyat madalyası kazanmak. Pazartesi günü Hollanda'ya kampa gideceğiz. Oradaki hava şartlarına alışmak ve sporcularımızı dünya şampiyonasına hazırlamak için 10 günlük kampımız olacak" dedi.

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