İspanya La Liga ekiplerinde Celta Vigo'nun formasını giyen, milli futbolcu Okay Yokuşlu, hemen hemen her dönem, transfer haberlerinin konusu oluyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in onun futbol yeteneklerine güvendiği ve koşulların uygun olması durumunda onu takımında görmek istediği biliniyor.

Terim, milli takım teknik direktörü iken Okay'ı ilk kez A milli takıma çağırmıştı. Fakat ne var ki şu anda ortada somut bir ilgi yok.

Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak Ajansspor'a yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi:

"Şu anda kimse futbolu düşünecek durumda değil. Herkes hayatını korumak zorunda. Bu koşullarda transfer meselelerinin konuşulacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca daha önemli olan şey, Okay yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. Neden Türkiye'ye gelsin? Biz bir vizyon belirledik.

Okay, Avrupa'da gidebileceği en üst noktaya kadar gidecek. Kariyer planlamamız içerisinde yakın dönemde Türkiye'ye dönmek yok. Önce Celta Vigo'da yapması gerekenleri yapacak. Sonra daha üst düzey takımlara gitmeyi amaçlıyor. Elbette ki amacı Celta'dan sonra Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında oynamak. Bizim vizyonumuz bu."



