Celta Vigo'nun kiralamaya yanaşmadığı, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni formül olarak zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için başvuruda bulunduğu milli futbolcu, kendi kulübünü ikna etmeye çalışacak. Bu süreçte Fatih hoca ile Okay'ın sık sık telefonda görüştüğü ve yıldız oyuncunun görüşmelerdeki son durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Cim Bom eğer Belhanda'nın satışından iyi bir bonservis geliri elde ederse, bunu Okay'ı almak için de kullanabilir.





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