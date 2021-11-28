Okan Kocuk Beşiktaş - Giresunspor maçında kalesinde duvar ördü!

Giresun'un Beşiktaş deplasmanındaki zaferinde en büyük paylardan biri kaleci Okan Kocuk'a aitti. Yeşil-Beyazlı ekibin file bekçisi adeta kalesinde duvar ördü, Siyah- Beyazlılar'a geçit vermedi. İlk tehlikeli atak 9. dakikada yaşandı, Ghezzal'ın füzesinde Okan Kocuk topu çelmeyi başardı.

İkinci yarıda da 2 tane

Beşiktaş 14'te de gole yaklaştı. Bu kez sağ bek Rosier ileri çıkıp tehlikeli bölgede topla buluştu, ancak Okan bir kez daha gol izni vermedi. 56'da Batshuayi, 72'de de Larin'in vuruşunu çıkaran 26 yaşındaki kaleci böylelikle son 3 maçta da kalesini gole kapatmış oldu. Okan'ın bu performansı Çotanaklar'a 7 puan kazandırdı.