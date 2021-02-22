Fenerbahçe'nin Göztepe'ye çok kötü bir oyunla mağlup olması taraftarı adeta kahretti. 9. dakikada yenen golün ardından Göztepe karşısında topa sahip olmasına rağmen hiçbir üretimde bulunamayan Fenerbahçe, karşılaşmayı bu skorla tamamladı ve büyük yara aldı.

Mağlubiyetin ardından ise hedef tahtasına konan isim Erol Bulut'tu. Sosyal medya Erol Bulut'un görevine son verilmesini isteyen taraftarların mesajlarıyla dolarken, gece yarısı ise spor programlarında Okan Buruk iddiası vardı. Sabah Spor’a konuşan genç çalıştırıcı ise “Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" dedi.

Başakşehir'i geçen sene şampiyon yapan Buruk'un görevine, bu sene ligde alınan kötü sonuçların ardından son verilmişti.



