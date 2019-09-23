Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı sonrası teknik analiz yaparken maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı da hedef aldı. Okan Buruk, 90 dakika ile ilgili yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Burada maçı bitirebilirdik, maçı bitirme şansı geldi. Yaptığımız bir hata skora denge getirdi. Fenerbahçe maçında da aynısı olmuştu. Maç elimize gelmişti, kaybetmiştik. Bu maç da ona benzer bir maç oldu. Yeni bir takımız. Özellikle ön bölgede birbirlerini yeni tanıyan arkadaşlarımız var. Son paslarda hata oluyor."

'Dönüm noktasıydı'

"Bugün bizim için dönüm noktasıydı. Kazanmak istiyorduk, berabere bitti. Beşiktaş deplasmanında beraberlik için kötü diyemezsiniz. Bütün takımlar birbirine yakın. Herkes birbiriyle oynayacak. Biz hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile oynadık. Bundan sonra tam kadro gidebilirsek, oyuncularımızın performansını artıracağız. Bizim de yapacağımız bu."

'Çok kötü hakem performansı'

Hakem Suat Arslanboğa ve VAR hakemlerini de eleştiren Okan Buruk, "Çok kötü bir hakem performansı vardı. İlk yarının son dakikasındaki pozisyonun üstü resmen kapatılıp, içeri girildi. VAR'dan gelen uyarı yok. Hem üstü kapatıldı hem de çok komik. Bunu anlamak çok zor. Bazen hakemler açısından şaşkınlıklar yaşıyoruz, bugün de bunu yaşadık" yorumunu yaptı.



